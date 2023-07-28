İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9565
  • EURO
    29,6056
  • ALTIN
    1691.75
  • BIST100
    6856.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 07:55 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi 844 Sokak'ta motosikletiyle seyreden Suriye uyruklu E.M. (20) otomobille yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, bacağından ve sırtından yaralanan E.M, kontrolünü kaybederek motosikletten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.