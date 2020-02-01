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Güncel

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralandı.

AA01.02.2020  09:51 - Güncelleme: 01.02.2020  10:10

Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi'nde 38 yaşındaki S.B, işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı sırada, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen A.B'nin silahlı saldırısına uğradı.

Başından yaralanan kadın, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay sırasında kurşunların isabet ettiği bir otomobilin camlarının da kırıldığı öğrenildi.

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