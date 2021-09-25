İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 07:06 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 07:07

Bahçelievler Mahallesi 370 Sokak'ta saat 03.00 sıralarında misafirliğe gittiği arkadaşlarından köpeğiyle evine dönen Maya'nın yanında duran hafif ticari araçtan ateş açıldı.

Maya, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maya'nın yanında bulunan pitbull cinsi köpek, bir süre sahibinin yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Maya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti.

Bir restoranda kurye olarak çalışan görgü tanıklarından Cemal Keskin, "Paket teslim etmeye gidiyordum, silah sesleri duydum. Bir kaç el ateş sesinden sonra şüpheliler beyaz renkli bir araçla kaçtı. Vatandaşlar, yerde yaralı yatan kişiye yardım etmeye çalışıyordu ben de polisi aradım. Yaralı kişinin yanında köpek vardı, yanına kimseyi yaklaştırmıyordu" diye konuştu.