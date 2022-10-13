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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 03:00 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Burç Pehlivan (24) ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.

Buradan çıkıp aracına giden Ü.G, araçtan aldığı pompalı tüfekle Pehlivan'a ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başından vurulan Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pehlivan'ın cenazesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan Ü.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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