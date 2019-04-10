İzmir’de silahlı suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli yakalandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde hükümlü olarak yatmakta olan T.G liderliğinde kurulan Silahlı Suç Örgütünün haksız ekonomik çıkar elde etmek amacıyla korkutma, yıldırma, sindirme suretiyle baskı cebir ve şiddet unsurlarını kullanarak Ödemiş ve civar ilçelerde eylemler gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Silahlı Suç Örgütüne yönelik İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 örgüt mensubu şahsa yönelik İzmir merkez, Ödemiş-Tire-Kiraz-Beydağ ve Çeşme ilçeleri ile Aydın-Bolu ve İstanbul illerinde eşzamanlı olarak operasyon yaparken, 34 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 adet tabanca, tabancalara ait şarjörler, 172 adet fişek, 12 adet tüfek, çok sayıda av tüfeği kartuşu, 2 adet çelik yelek, 1 adet muşta, 1 adet kelepçe, çok sayıda senet, tahsilat makbuzu, cezaevinden gönderilen talimatlara ait mektuplar, ajanda, defter ve Tefecilik Yapmak faaliyetine dair borç para verilen şahısların kaydedildiği notlar ele geçirildi. Şüpheliler gerekli işlemler için İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.