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İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklama ve darp sonucu 2 kişi yaralandı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 07:21 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga
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Alınan bilgiye göre, dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada M.A. (17), Ş.E'yi (27) bıçakla yaraladı. M.E. (37) ise darp sonucu yaralandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler İ.A. (41), E.A. (19), M.A. (16) ve M.A'yı yakaladı.

Kavgada kullandıkları tabanca, pompalı tüfek ve bıçak da ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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