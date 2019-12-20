İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9435
  • EURO
    6,6089
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    110599
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de sır olay: Polis memuru ve kız arkadaşı ölü bulundu
Güncel

İzmir'de sır olay: Polis memuru ve kız arkadaşı ölü bulundu

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA20.12.2019  07:15 - Güncelleme: 20.12.2019  07:15

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde F.Y. ile S.Y'nin cesetleriyle karşılaştı.

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Misrata vuruldu
Misrata vuruldu

Misrata vuruldu

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'
'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

'İmparatorluk sayesinde oldu'
'İmparatorluk sayesinde oldu'

'İmparatorluk sayesinde oldu'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.