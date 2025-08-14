İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

İzmir'de sır ölüm: 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de denizde erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:41
İzmir'de sır ölüm: 1 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 19 yaşındaki gencin denizde cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nail Can Yardımcı'nın denizde cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı F.Z'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayraklı'da 12 Ağustos'ta erkek cesedi bulunmuş, cesedin Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlenmişti. Yardımcı'nın, arkadaşı F.Z. ile sahile geldiği ortaya çıkmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

