İzmir'de 'şok' evlerine baskında 91 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ın Basmane semtinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındıkları 'şok' evlerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 91 kaçak göçmen ve 44 can yeleği ele geçirildi. Organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken, toplam 277 bin 110 lira ceza uygulandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.