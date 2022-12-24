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İzmir'de 'şok' evlerine baskında 91 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 7 'şok' evine polis operasyonunda 91 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatörlük şüphelisine ise toplam 277 bin 110 lira ceza kesildi.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
İzmir'de 'şok' evlerine baskında 91 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ın Basmane semtinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındıkları 'şok' evlerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 91 kaçak göçmen ve 44 can yeleği ele geçirildi. Organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken, toplam 277 bin 110 lira ceza uygulandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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