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İzmir'de sosyal medyada terör propagandasında 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah kent genelinde düzenlediği operasyon 14 zanlı yakalandı.
 
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dijital malzeme ve örgütsel döküman, 1'i ruhsatsız biri kurusu sıkı 2 tabanca ve bu tabancalara ait 40 mermi ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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