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İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı.

  • Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandası yapanları tespit etti.
 
Arama ve yakalama kararını ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Bergama, Seferihisar, Menemen ilçelerinde, sabah saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyon yapıldı.
 
Operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 1 tabanca 1 av tüfeği ve silahlara ait mühimmat, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam etiği bildirildi.
 

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