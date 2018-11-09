İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı.
- Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandası yapanları tespit etti.
Arama ve yakalama kararını ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Bergama, Seferihisar, Menemen ilçelerinde, sabah saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyon yapıldı.
Operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 1 tabanca 1 av tüfeği ve silahlara ait mühimmat, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam etiği bildirildi.
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