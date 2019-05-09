İzmir'de su dağıtımı yapan 2 genç evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Güzelyalı Semti 34. Sokak'ta su dağıtımı yapan iş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay'ın (25) sabah mesaiye gelmemesi üzerine bu kişinin yan binadaki tek odalı evine gitti.

Kapının kilitli olmadığını fark edince içeriye giren iş yeri sahibi, Balbay ile yine bir başka su dağıtım firmasında çalışan Semih Erdoğan Köse'yi (24) silahla ateş edilmiş halde görünce durumu da polise bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücutlarında ateşli silah yarası görülen 2 gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.