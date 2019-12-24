İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9512
  • EURO
    6,6022
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar
Güncel

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

İzmir'de 2 arkadaş, sağanağın ardından oluşan su birikintisiyle yıkanarak kentte yaşanan su kesintisine dikkati çekmeye çalıştı.

AA24.12.2019  23:47 - Güncelleme: 24.12.2019  23:51
İzmir'de pazar günü başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisi nedeniyle çok sayıda vatandaş bidonlarla tankerlerden su almak için sıra bekledi.
 
Bu sürede etkili olan sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.
 
"Yağmur suyuyla banyo yaptık"
 
Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yağmur yağarken su kesintisi olduğu için böyle bir eylem yapmaya karar verdiklerini söyledi.
 
Kentteki vatandaşların mağduriyetine dikkati çekmek için eylemi gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, "Doğal suyla yıkandık. Yağmur suyuyla banyo yaptık. Şebeke suyu bulamadığımız için mecbur yağmur suyunu kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık. Kovayı, lifi, havluyu evden getirdim. Sadece suyu getiremedik çünkü su yoktu. Mecbur kaldık, doldurduk kovamızı güzelce banyomuzu yaptık. Bunu tüm İzmirlilere tavsiye ediyorum. Bedava su." diye konuştu.
 
Doğan, yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintisi oluştuğunu ancak evlerde su bulunmadığını sözlerine ekledi.
 
Çıray da İzmirli vatandaşların su sorunu olduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptıklarını belirtti. Çıray, "Üşüsek de İzmirli vatandaşlarımıza destek olmak için üşümeyi unuttuk." dedi.
 
İzmir'de Tahtalı Barajı'nda Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden hatta meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı ve çalışmaların 60 saat süreceği bildirilmişti.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.