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İzmir'de tankerler çarpıştı, 4 ton mazot yola döküldü

İzmir’in Selçuk ilçesinde üç mazot tankerinin karıştığı kazada 4 ton mazot yola döküldü.

  • İHA
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Kaza, sabah saat 05.00 sularında İzmir-Aydın Çevreyolu Meryemana Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre tankerlerden biri sağ şeritte beklerken, aynı firmaya ait bir başka tanker aracın bozulduğunu düşünüp arkasına park etti. İki tankerin sağ şeritte bekleme yaptığı sırada şoförünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen üçüncü bir tanker, arkadan park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tankerlerde bulunan mazot yola aktı. 
 
Kaza sebebiyle yaklaşık 4 ton mazotun yola döküldüğü bildirilirken, karayollarına bağlı ekipler akan yakıtı temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Mazotun yola akmasından dolayı trafik uzun bir süre tek şeritten sağlandı. 

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