İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,0846
  • EURO
    12,5185
  • ALTIN
    663.082
  • BIST100
    1734.73
Güncel

İzmir'de tarihi eser baskını

İzmir'de bir kamyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 552 sikke ile 80 parça küçük metal eşya bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

AA19 Kasım 2021 Cuma 16:28 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 16:28
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri yurt dışına çıkarıp satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, belirlenen noktada zanlı idaresindeki kamyonu durdurdu.

Kamyondaki aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş Arkaik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 552 sikke, 19 bronz yüzük, 3 metal ok, 8 metal çan, 15 metal kolye, farklı şekillerde 30 metal obje, 2 metal kap, cımbız, metal yüzük ve ağırlık birimi olarak kullanılmış cisim ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.