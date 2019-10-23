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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 496 tarihi eser ele geçirildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu A.Ö'nün elinde satmak için tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma, Bizans ve İslami ile Osmanlı dönemlerine ait farklı ebatlarda 450 sikke, 10 bronz ok ucu, 3 bronz yüzük, 7 sapan taşı, 8 pişmiş toprak insan tasvirli figür, 12 ağırlık, 5 metal obje ve 1 pişmiş toprak sunum kabı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ö, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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