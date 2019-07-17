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İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.

  • İHA
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Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan atıl vaziyete ki tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürülen yangın hasara neden olurken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
 
Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.

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