İzmir'de tefeci operasyonu: 40 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında yaşlı, emekli ve engelli vatandaşların da bulunduğu maddi açıdan zor durumda ya da bankalardan kredi çekemeyen 97 kişiye, yüksek faizle para verip, karşılığında senet imzalatarak yaklaşık 12 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 3 tüfek, 2 tabanca, 250 fişek ve mağdurlara ait çok sayıda senet, evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.