İzmir'de göçmen teknesi battı 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasadışı yollar ile Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışan 35 kişinin bulunduğu tekne battı.

4 kişinin cesedi bulunurken bir kişi karaya çıkıp kurtuldu. Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden, jandarma ve polis karadan, kayıp 30 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sahil güvenlik Komutanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre, dün (Salı) saat 23.30 sıralarında, üzerinde can yeleği olan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu kadın, Karaburun Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, botlarının battığını söyleyerek yardım istedi.

Jandarmada ilk ifadesi alınan kadın, 8 ekim saat 20.00 sıralarında, tekne ile denize açıldıklarını, teknede yaklaşık 35 kişi olduklarını, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığı ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajından karaya çıktığını söyledi. Irak uyruklu göçmen kadının ifadeleri doğrultusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı; 1 Sahil Güvenlik Korveti, 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından denizde, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyeti başladı.

Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, 2 göçmenin karada, 2 göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıl. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edildiği bildirildi.