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İzmir'de "terk edilmiş araçlar" kaldırılacak

İzmir Valiliği, kent genelindeki terk edilmiş araçların çevre kirliliği, asayiş ve terör eylemleri için risk oluşturduğu gerekçesiyle bulundukları yerlerden kaldırılmasına karar verdi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyette bırakılmış kullanılmayan araçların çevre kirliliği, asayiş ve terör eylemleri açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Alınan kararla bu araçların toplatılacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir nedenle cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyetteki bırakılmış, kullanılmayan araçlar ve bunların bütünü oluşturan parçalar, kolluk tarafından işlem yapılarak valilik kararı ile kaldırılacaktır. Atıl araçların ruhsat sahiplerine bu araçları bulundukları yerden kaldırmaları için tebligat yapılacaktır. Gönderilen tebligat doğrultusunda araçlarını kaldırmayan ruhsat sahiplerine Kabahatler Kanunu ilgili maddesince işlem yapılacak ve araçları kaldırılacaktır. Ruhsat sahibi bilinmeyen araçlar ise kolluk tarafından kaldırılacaktır."

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