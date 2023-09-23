İzmir'de terör operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve terör örgütleri THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.



Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.