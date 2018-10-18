İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşma yapanlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartıldı. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri desteğinde yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeriği olan çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.