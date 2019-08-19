İzmir'de terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.