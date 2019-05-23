İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK /KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 8 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden, kent genelinde yapılan operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; bir adet tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.