İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK talimatları ile faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; bir adet tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK /KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 8 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden, kent genelinde yapılan operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; bir adet tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.