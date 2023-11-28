İzmir'de terör operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK adına faaliyetler yürütüp etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ile örgüt suçundan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan şüphelilere yönelik başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, İzmir polisi tarafından aralarında Ege Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Derneği (Ege-Tuhayder) ve Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği başkanlarının da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İl dışında bulunan 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.