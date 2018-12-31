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İzmir’de 10 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ operasyonunda çok sayıda 'sarı yelek' ele geçirildi

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanırken çok miktarda para, DEAŞ terör örgütünü simgeleyen bayrak ve şahısların örgütsel amaçlı kullanmış olduğu dernekte toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler ele geçirildi

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir'de, geçen hafta içerisinde FETÖ, PKK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yapılan operasyonlar sonrasında, bugün de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın destekleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü ekiplerince, sabah saatlerinde 11 adrese, Özel Harekat ekiplerinin  eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

İzmir kent merkezi, Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda;  örgütün yayın organı olan ve hakkında toplama kararı bulunan kitaplar, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 29 bin lira, 8 bin 500 dolar, DEAŞ terör örgütünü simgeleyen bayrak ve şahısların örgütsel amaçlı kullanmış olduğu dernekte toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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