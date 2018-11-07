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İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 kişi yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

  • Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir'de yapılan operasyonda, DAEŞ terör örgütü faaliyetleri içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 5'i Suriyeli 9 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında daha önceden örgüt adına silâhlı olarak faaliyet gösteren Suriyeli şahısların da olduğu bildirildi.
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü faaliyetleri içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 5'i Suriyeli 9 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararının ardından, İzmir polisi kent merkezi, Menemen, Aliağa, Torbalı ilçelerinde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; örgüte ait bayraklar, örgütün finansında kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda para, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalananlar arasında daha önceden örgüt adına silahlı olarak faaliyet gösteren Suriyeli şahısların da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği bildirildi.

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