İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün İzmir'deki eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; diğer illerde yapılan DEAŞ operasyonlarında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde İzmir'de terör örgütü ile bağlantısı olduğu 9 şüpheliyi tespit etti. Terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden, sabah saatlerinde, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 9 şüpheli de yakalanırken şüphelilerin ikametlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.