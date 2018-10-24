İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddiasıyla 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere ise incelenmek üzere el konuldu.
Zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları iddia edildi
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