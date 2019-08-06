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İzmir'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılandığı davada karar verildi

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası düzenlenen operasyonda yakalanarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan 22 yabancı uyruklu sanıktan 11'i, 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı

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İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 11 sanık, tutuksuz sanık suça sürüklenen çocuk A.A. ve sanık avukatları katıldı. 
İddia makamı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, 11 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 10 sanık ile A.A'nın aynı suçtan beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.
Tutuklu sanıklar, terör örgütü DEAŞ ile bir bağlantıları bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliye talep etti. 
Mahkeme heyeti, tutuklu 11 sanığa "terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi, ceza verilen 2 kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliyesine hükmetti.
 
Tutuksuz yargılanan 10 sanık ile suça sürüklenen çocuk A.A.'nın ise beraatine karar verildi.
 
OLAY
 
İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11'i kadın 22 yabancı uyruklu zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 
Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yöneticilerinin talimatı ve İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği öne sürülmüştü.

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

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