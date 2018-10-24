İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist gözaltına alındı
İzmir'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı 5 örgüt mensubunu tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'dan alınan arama ve yakalama kararına istinaden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda; terör örgütüne ait 2 adet bayrak, örgütsel döküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Muammer Başkan
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