İzmir'de terör örgütü ile irtibatlı 9 şüpheli yakaladı
İzmir'de terör örgütü PKK ile irtibatlı 9 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin Suriye uyruklu olduğu, daha önceki yıllarda Rojava bölgesinde YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 9 şüpheliyi tespit etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği yakalama kararı sonrası harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyon ile şüpheliler yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme, yasaklanmış yazılı döküman ele geçirildi Yakalanan şüphelilerden bir tanesinin Suriye uyruklu olduğu daha önceki yıllarda Rojava bölgesinde YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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