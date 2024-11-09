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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 3 tutuklama

İzmir ve Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 3 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi bölge sözcüsü, DEM Parti Menemen ilçe yöneticisi, Avesta Dil ve Kültür Derneği yöneticisi ile İnsan Hakları Derneği üyelerinin de bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demokratik Bölgeler Partisi Ege Bölge Sözcüsü A.K, İnsan Hakları Derneği üyesi F.A. ve Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği üyesi İ.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İzmir ve Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek ile yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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