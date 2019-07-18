İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Sanıkların evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Sanıkların örgüt adına faaliyette bulundukları belirtildi. Soruşturma sürüyor.