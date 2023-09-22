İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1548
  • EURO
    28,9207
  • ALTIN
    1682.17
  • BIST100
    8055.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüpheliler terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • terör operasyonu
  • İzmir gözaltı
  • PKK KCK YPG

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.