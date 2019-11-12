İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı kararı
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
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