İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitleyi ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek amacı ile HDP içerisinde açlık grevi yapanları tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramada, örgütsel dokumanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 1'inin hakkında PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan 3 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.