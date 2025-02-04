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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Şubat 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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