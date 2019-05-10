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İzmir'de terör örgütüne elaman ve finans temin eden şüphelilere yönelik operasyon

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman temini, terör örgütüne finans temini, terör örgütünün talimatları doğrultusunda cezaevlerinde bulunan örgüt ailelerine maddi destek sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda, 11 kişiyi gözaltına aldı.

  • Muammer Başkan /TürkMedya
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman temini, terör örgütüne finans temini, terör örgütünün talimatları doğrultusunda cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına ve ailelerine maddi destek sağlamak ve illegal gençlik yapılanması olan DGH (devrimci gençlik hareketi) içerisinde faaliyet  gösteren örgüt mensuplarının faaliyetlerini tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama ve arama kararına istinaden harekete geçen  İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.  Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada; verilen talimatlar ile ilgili örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller  ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam etiği bildirildi.

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

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