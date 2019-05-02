İzmir'de terör örgütüne operasyon

Şüphelilerin arasında, Suriye uyruklu ve uzun bir süre terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra İzmir'e gelen bir kişinin de olduğu öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 12 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden, polis ekipleri kent genelinde yapılan operasyonda tüm şüpheliler yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden bir tanesinin Suriye uyruklu olduğu ve uzun bir süre PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra İzmir'e geldiği, diğer bir şüphelinin ise Buca ilçesinde meydana gelen molotoflama eyleminde parmak izi çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.