İzmirde terör operasyonu: 31 gözaltı

İzmir’de, 10 Kasım anma töreni öncesi olası bir terör saldırısına yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 4 günde toplamda 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Tunceli kırsalında terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet gösterip yurtdışona kaçmak isteyen 2 MKP üyesinin de olduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni öncesi geniş çaplı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin görev aldığı operasyon kapsamında, TKİP terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 5 kişi, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini yürüttükleri belirlenen 10 kişi gözaltına aldı. Öte yandan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 9 şüpheliyi gözaltına alırken, şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adete tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yurtdışına na kaçmak için geldikleri İzmir'de yakalandılar

Maoist Komünist Partisi (MKP) terör örgütü adına Tunceli kırsalında silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra İzmir’e gelen ve buradan da yasadışı yollarla yurt dışına kaçmayı planlayan 2 örgüt üyesi belirlendi. de kıskıvrak yakalandı. Milli İstihbara Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü operasyonda 2 terör örgütü üyesi, Bornova ilçesinde kaldığı hücre evine baskın düzenledi. Söz konusu hücre evinde 2 örgüt mensubu yakalanırken, onlara yardım ve yataklık eden 3 kişi de gözaltına alındı. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı operasyonda toplam 31 şüpheliyi gözaltına aldığı soruşturmaların devam ettiği bildirildi.