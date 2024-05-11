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İzmir'de ters yön faciası: 2 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

IHA11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
İzmir'de ters yön faciası: 2 ölü
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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar Köprüsü mevkiinde, Fatma H. yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde, 2 sürücünün de hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma H.'nin aracında bulunan ve durumu ağır olan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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