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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Balçova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 07:14 - Güncelleme:
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Berk Gedik (22) idaresindeki 09 EH 232 plakalı otomobil, İzmir Çevre Yolu, Balçova-Çeşme istikametinde seyrederken, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına girdi, ardından rampaya çıktı.

Rampadan inerek takla atan araçtan fırlayan Gedik, yolda metrelerce sürüklendi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gedik'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmaları sonrası tekrar açıldı.

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