İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 T 6271 plakalı taksi ile kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Yunus Önder Y. yönetimindeki 06 ABU 326 plakalı araç çarpıştı.

Park halindeki diğer araçlara ve aydınlatma direğine çarparak durabilen Yunus Önder Y. idaresindeki aracın motoru kaldırıma fırladı. Taksi ise tramvay yoluna savruldu. Bu nedenle tramvay trafiğine bir süre ara verildi.

Kazada, taksiyle çarpışan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Kemal Özten, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksi karşı şeritten bu şeride geçiş yapıyordu. Öbür araç da kırmızı ışıkta geçince çarpmasıyla beraber takla attı. Gözümü açıp kapatmamla kaza bir anda oluştu." dedi.