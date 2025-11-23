İSTANBUL 22°C / 13°C
23 Kasım 2025 Pazar
  • İzmir'de trafikte otomobil sürücüsüne saldıran 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Güncel

İzmir'de trafikte otomobil sürücüsüne saldıran 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İzmir'de trafikte otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon sürücüsü ve yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

23 Kasım 2025 Pazar 07:18
İzmir'de trafikte otomobil sürücüsüne saldıran 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Bazı sosyal medya hesapları üzerinde "kamyon sürücüsünden levyeli saldırı" başlıklı paylaşım üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın Bornova İlçesi Ordinaryüs Profesör Doktor Muhittin Erel Caddesi üzerinde gerçekleştiğini, saldırıyı gerçekleştirenlerin ise kamyon sürücüsü E.İ. ile yolcu V.D. olduğunu tespit etti.

Sürücü E.İ. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uygulayarak sürücü belgesini geçici olarak alan ekipler, şüpheliyi trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapmak için emniyete götürdü.

Yine ekipler, yolcu V.D'ye de 993 lira idari para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

V.D'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

