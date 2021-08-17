İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor

17 Ağustos 2021 Salı 11:48 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 11:48

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, ülkemizdeki bisiklet yarışlarında yeni bir heyecan yaratan Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci etabında bisikletseverleri İzmir'de buluşturuyor. 2021 Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, 5 Eylül Pazar günü Konak'tan start alacak. İzmir Valiliği'nin desteğiyle İzmir'in muhteşem panoramasında gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İzmir'de, 20'den fazla ülkeden binlerce bisikletsever rekor katılımla pedal çevirecek.

Efsane yarış GranFondo'da ilk kez çocuklar da yarışacak

57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı'ndan start verilecek. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar. Tırmanışları yerine düzlükleriyle dikkat çeken Turkcell GranFondo İzmir'de farklı birçok kategoride dereceye giren yarışçılar belli olacak. Turkcell GranFondo İzmir, bedensel engelli sporcuların yanı sıra bu kez çocuk bisiklet severlerin de yarışına sahne olacak.

Pedallar yine eğitim için dönecek

13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen GranFondo yol bisiklet yarışında 'Pedallar Eğitim için Dönecek' mottosuyla bir eğitime destek kampanyası gerçekleştiren Turkcell, yarış için hazırlanan sosyal medya kartları ve etkinlikte toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına da burs katkısı sağlamıştı. Turkcell Granfondo İzmir'de ise KAHEV iş birliğiyle yangında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için burs toplanacak ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı için harekete geçilecek.