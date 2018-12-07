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İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İzmir'de düzenlenen 2 operasyonda, 13 bin 250 uyuşturucu hap ile 750 gram esrar ele geçirildi.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler, 13 bin 250 uyuşturucu hap, 750 gram esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

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