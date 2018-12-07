İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler, 13 bin 250 uyuşturucu hap, 750 gram esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.