22 Aralık 2025 Pazartesi
Güncel

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Selçuk'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

