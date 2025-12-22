İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında Selçuk'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.