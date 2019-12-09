İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 939 adet uyuşturucu hap ile bir tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 22 bin 939 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.