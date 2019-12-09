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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 939 adet uyuşturucu hap ile bir tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 22 bin 939 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız  bir  tabanca ele geçirdi.  3 şüpheli gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklandı.

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