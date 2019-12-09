İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 22 bin 939 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuklandı.