İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti ve rüşvet suçları ile popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini bu yöntemlerle akladıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı.

Polis, yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve başka organize suç örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen şüphelileri tespit etti.

Sabah saatlerinde helikopter ve özel hareket polisi destekli düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 3'ü kamu görevlisi 24 şüpheli yakalandı.

Aralarında gece kulübünün de bulunduğu çok sayıda adreste yapılan aramalarda 9 bin 880 uyarıcı hap, 5 bin 711 sentetik ecza, 67,29 gram esrar, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.